В Татарстане выясняют подробности гибели тракториста на железной дороге

В Татарстане выясняются обстоятельства смерти рабочего на железной дороге. Накануне утром на 861-м км железнодорожного перегона Арск - Корса тракторист во время работы потерял сознание, упал на железнодорожную насыпь и скончался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии