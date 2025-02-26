Донской суд осудил мужчину за удары сотрудников колонии

Мужчину лишили свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в ИК особого режима.Донской городской суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в причинении опасного для жизни насилия в отношении сотрудника места лишения свободы (часть 3 статьи 321 УК РФ).
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