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"Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября

"Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября

Россия не ведёт переговоров с террористами и готова ответить на любые угрозы — вплоть до ударов по военным производствам Германии, поставляющей оружие Киеву.

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