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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ПАОК потерял Бреина Тайри примерно на месяц из-за травмы мениска

Разыгрывающий ПАОКа Бреин Тайри пропустит около месяца из-за травмы левого колена. Баскетболист провел всего шесть минут в последнем товарищеском матче команды.

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