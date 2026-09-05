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Царьград

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Кузбассовец с 1,6 кг наркотиков выдал себя за 16-летнего

Кузбассовец с 1,6 кг наркотиков выдал себя за 16-летнего

Полицейские в ходе проверки на дороге задержали 29-летнего уроженца Кузбасса, находившегося в федеральном розыске по делу о сбыте запрещённых веществ.

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