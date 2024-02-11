Филиппо: СМИ в странах НАТО получили пощечину после интервью Путина

Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил в своих соцсетях о том, что пресса в странах НАТО получила пощёчину после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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