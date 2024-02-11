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Филиппо: СМИ в странах НАТО получили пощечину после интервью Путина

Филиппо: СМИ в странах НАТО получили пощечину после интервью Путина

Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил в своих соцсетях о том, что пресса в странах НАТО получила пощёчину после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Слушая заявления генералов НАТО хотелось бы напомнить, что генерал -лейтенант Писториус погиб в 1944 году при разгроме группы армии &quot;Центр&quot; и это удел всех  генералов НАТО,
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