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Собака лает на каждый шорох? Эти 3 правила отучат ее от раздражающей привычки

Собака лает на каждый шорох? Эти 3 правила отучат ее от раздражающей привычки

Соседи решили выйти из квартиры, где-то заплакал ребенок, машина резко затормозила — собаку может спровоцировать любой звук.

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