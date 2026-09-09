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Мировое обозрение

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Пулевые ранения почти не встречаются у военных в зоне СВО, заявил медик

Пулевые ранения почти не встречаются у военных в зоне СВО, заявил медик

За последние два года пулевые ранения практически исчезли из практики военных медиков в зоне СВО. Как рассказал начальник медицинского пункта 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» Вячеслав Антонов, основную массу травм сегодня составляют минно-взрывные повреждения, причем значительная их часть приходится на атаки FPV-дронов.

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