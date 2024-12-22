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Журналист Боуз: Киев пытается вывести Москву на эскалацию до прихода Трампа

Журналист Боуз: Киев пытается вывести Москву на эскалацию до прихода Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается склонить Россию к эскалации конфликта на Украине до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января 2025 года, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X*.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Скорее бы уже пристрелили этого недоноска и наркомана зелю....
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18 час.

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