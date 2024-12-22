Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается склонить Россию к эскалации конфликта на Украине до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января 2025 года, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X*.