Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается склонить Россию к эскалации конфликта на Украине до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января 2025 года, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X*.
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