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Песков рассказал о заявках на интервью с Путиным от зарубежных СМИ

Песков рассказал о заявках на интервью с Путиным от зарубежных СМИ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявок на интервью с президентом России Владимиром Путиным от зарубежных СМИ поступает много, российский лидер предоставит такую возможность, если посчитает это необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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