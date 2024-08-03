Песков рассказал о заявках на интервью с Путиным от зарубежных СМИ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявок на интервью с президентом России Владимиром Путиным от зарубежных СМИ поступает много, российский лидер предоставит такую возможность, если посчитает это необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.