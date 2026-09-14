Пять человек пострадали из-за падения обломков беспилотников в Сочи

В Сочи в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины пострадали пять человек, среди которых один ребенок.
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