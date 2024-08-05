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Павел Маслов: «Долго терпишь травмы – пропускаешь до 1,5 лет. Их надо полностью залечить. Это лучше, чем отыграть месяц-полтора на обезболивающих, не показывая лучших качеств» 

— Он [Станкович] общался с вами лично в межсезонье, говорил, готов ли давать шансы в основном составе? — Нет, мы про это не говорили.

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