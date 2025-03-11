Пеня за неуплату взносов на капремонт выросла в два раза. Как не накопить большие долги

А также ответы на вопросы: кому положены льготы, что делать новому хозяину квартиры и как быть, если в квитанции не указаны взносы за капремонт В 2025 году более чем в два раза выросла пеня за неуплату по оплате услуг ЖКХ, а в конце 2024 года в 10 раз увеличилась оплата госпошлины при подаче заявлений о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт.