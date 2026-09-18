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«Арсенал» снова победит, «Челси» — устроит голевую феерию, а «Ливерпуль» напрягут «бывшие» Ираолы. Экспресс на АПЛ

«Арсенал» снова победит, «Челси» — устроит голевую феерию, а «Ливерпуль» напрягут «бывшие» Ираолы. Экспресс на АПЛ

Ставим на английский футбол!Только пятый тур проводит АПЛ, чуть отстает от других топ-чемпионатов. Зато в эти выходные сразу три гранда отправятся на сложный выезд: «Арсеналу» предстоит лететь к «чайкам» в Брайтон, «Челси» ждет гостевое дерби с «Брентфордом», а «Ливерпуль» сыграет на «Виталити».

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