Ставим на английский футбол!Только пятый тур проводит АПЛ, чуть отстает от других топ-чемпионатов. Зато в эти выходные сразу три гранда отправятся на сложный выезд: «Арсеналу» предстоит лететь к «чайкам» в Брайтон, «Челси» ждет гостевое дерби с «Брентфордом», а «Ливерпуль» сыграет на «Виталити».