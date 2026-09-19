Запад пытается дискредитировать выборы в России: в Госдуме рассказали о давлении из-за рубежа

Запад пытается дискредитировать выборы в России: в Госдуме рассказали о давлении из-за рубежаВ Госдуме заявили о новых попытках Запада повлиять на отношение к выборам в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В краснодарском а...
- Сколько получают ...
- Российское правит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым