Как Киев «нагрели» с трубой!

Бедные, бедные люди на Банковой в Киеве, как же они сейчас ошеломлены! Всегда же считалось, что эти хитрые ребята кого угодно обманут, используют в своих интересах, и вдруг — какая неприятность! Обманули-то, оказывается, их! Да так жёстко, спокойно и расчётливо, что они до сих пор в себя прийти не могут! С другой стороны — можно понять, почему они впали в это заблуждение: ведь главная религия украинских властей после 91-го года гласит, что Украина всем на свете уж так нужна, настолько необходима, что без неё нельзя обойтись ни в каких мировых раскладах — обязательно за ней будут ухаживать, бороться за неё, перекупать и переманивать, завлекать подарками — ну и т.