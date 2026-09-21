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Даже при полном комплекте противоракет мы не собьем и половины российской баллистики – военный укро-эксперт

Даже при полном комплекте противоракет мы не собьем и половины российской баллистики – военный укро-эксперт

Россия накапливает ракеты для ударов по Украине грядущей зимой. Речь идет о сотне штук в месяц, которые способна произвести и закупить РФ.

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