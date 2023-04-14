В РФ скоро привезут рестайлинговый «кросс» BAIC Beijing X7

В Россию скоро привезут «кросс» BAIC Beijing X7, прошедший глубокий рестайлинг. Появление очередной новинки из КНР усложнит задачу покупателям в выборе авто вследствие высокой конкурентоспособности китайских машин, догоняющих европейские модели.
В Россию скоро привезут «кросс» BAIC Beijing X7, прошедший глубокий рестайлинг. Появление очередной новинки из КНР усложнит задачу покупателям в выборе авто вследствие высокой конкурентоспособности китайских машин, догоняющих европейские модели.
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