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В РФ скоро привезут рестайлинговый «кросс» BAIC Beijing X7

В РФ скоро привезут рестайлинговый «кросс» BAIC Beijing X7

В Россию скоро привезут «кросс» BAIC Beijing X7, прошедший глубокий рестайлинг. Появление очередной новинки из КНР усложнит задачу покупателям в выборе авто вследствие высокой конкурентоспособности китайских машин, догоняющих европейские модели.

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