Стоимость проезда в пригородных поездах в Астраханской области изменилась с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в соответствии с постановлением правительства Астраханской области стоимость проезда в поездах пригородного сообщения в пределах каждой десятикилометровой зоны составляет 25 рублей 90 копеек.
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