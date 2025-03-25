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"Шокирующее заявление": В Киеве потребовали от США отстранить Уиткоффа от переговоров. Его словам назвали "позорными"

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