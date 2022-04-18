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РСЧС отмечает 30-ю годовщину с момента создания

РСЧС отмечает 30-ю годовщину с момента создания

30 лет назад 18 апреля 1992 года постановлением Правительства Российской Федерации № 261 создана Российская система предупреждения и действий в ЧС, преобразованная в 1995 году в Единую государственную систему по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – РСЧС.

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