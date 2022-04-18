РСЧС отмечает 30-ю годовщину с момента создания

30 лет назад 18 апреля 1992 года постановлением Правительства Российской Федерации № 261 создана Российская система предупреждения и действий в ЧС, преобразованная в 1995 году в Единую государственную систему по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – РСЧС.
Популярные статьи
- Народный фронт организует доставку в Донецкую и Луганскую народные республики семян овощей для передачи фермерам и жителям Донбасса, проживающим в частных домах
- Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё!» опубликовало новые документальные свидетельства зверских преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны
- В Калининграде пройдет концерт «Zа мир – без нацизма»
Свежие комментарии