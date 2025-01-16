Новый поворот в истории с увольнением дочери Марка Захарова из Ленкома

Заслуженная артистка утверждает, что от нее отказались в театре. Александра Захарова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАлександра Захарова в среду, 15 января, сообщила о том, что ее «убрали» из Ленкома.
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