Предложили больше: голкипер «Трактора» уехал в Минск

Еще один топовый игрок покинул «Трактор». Как передает корреспондент РИА «Новый День», голкипер, на протяжении двух сезонов вдохновлявший болельщиков челябинского «Трактора», не стал продлять контракт с клубом «черно-белых».
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