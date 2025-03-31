Производство косметики: зубная паста в дозаторах — для людей и животных

Компания «Виэнти Продакшн Групп» (Москва), контрактный производитель косметики и средств гигиены для крупнейших ретейлеров и аптечных сетей, начала выпускать средства по уходу за полостью рта: зубные пасты, в том числе в дозаторах, спреи, ополаскиватели и пенки.