Мадам Арбидол и большой портфель "Нанолека"

Как стало известно корреспонденту УтроNews, два счастливчика - Геннадий Швейгерт и Павел Милейко - бизнес-партнеры Виктора Харитонина, владельца компании «Фармстандарт»– начали владеть по 25% в крупном производителе лекарств ООО «Нанолек».
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