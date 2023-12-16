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Эдвардс – о сериале «Слово пацана»: «В России есть черные? Они там не уживутся, это слишком жесткое дерьмо»

Британец должен был произнести фразу «Ты теперь с улицы, а кругом – враги». После неудачной попытки он задал вопрос.

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