Запретить езду по тротуарам на электровелосипедах предлагают депутаты Петербурга

Ограничения для электровелосипедов могут ввести в Петербурге. Предлагается закрепить разрешенную скорость до 10 км/ч и запретить пользователям ездить по тротуарам, если они не сопровождают подростком до 14 лет и детей до семи лет.
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