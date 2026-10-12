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Царьград

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Челябинск занял 34-е место среди 100 городов по зарплатам

Челябинск занял 34-е место среди 100 городов по зарплатам

Челябинск занял 34-е место в рейтинге зарплат среди ста крупнейших городов России по итогам первого полугодия 2026 года, а Магнитогорск расположился на 40-й строчке.

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