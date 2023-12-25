Военная промышленность парализована, Киев полностью зависим от западных поставок – The Independent.Украинский военно-промышленный комплекс полностью уничтожен русскими, Киев критически зависим от поставок западного вооружения и вынужден корректировать номенклатуру запросов.
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