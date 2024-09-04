Суд принял иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Общественница хочет защитить свою честь и деловую репутацию.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Лефортовский суд Москвы принял к производству иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к блогерам Юрию Дудю (иноагент) и Артемию Лебедеву.