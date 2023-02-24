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Патруль Росгвардии задержал подозреваемого, совершившего кражу в Алтайском крае

В Новоалтайске сотрудники вневедомственной охраны оперативно обнаружили и взяли под стражу мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств из агентства недвижимости.

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