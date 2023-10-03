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Схватка мастеров меча длилась ровно 1 секунду. Происходящее можно разглядеть только в замедленном видео

Схватка мастеров меча длилась ровно 1 секунду. Происходящее можно разглядеть только в замедленном видео

Япония считается родиной лучших мечников мира. Чемпионаты по кэндо проводятся и сегодня, однако мастера двигаются настолько быстро, что за ними не успевает взгляд.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитееко
Наверно скука смертная. Но звучит здорово
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17 час.
Дмитрий Гурин
У нас в Ростове-на-Дону есть федерация Кендо при ДГТУ, обучение насколько знаю бесплатное: http://kendo-rostov.ru. Но вот насчет зрелищности..... если отступиться от традиционных защитных костюмов то получится то же фехтование где простой обыватель не поймет разницы в фехтовании на рапирах, шпагах и саблях, а разница огромная. Кому интересно почитайте книгу &quot;Шутовская рота&quot;. А как по мне так сумо намного зрелищнее хотя когда узнал что японцы давно потеряли титул мастеров сумо, сейчас там правят.....вы не поверите...... монголы, просто обалдел.
Кендо в Ростове-на-Дону
kendo-rostov
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6 час.

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