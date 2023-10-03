Схватка мастеров меча длилась ровно 1 секунду. Происходящее можно разглядеть только в замедленном видео

Дмитрий Гурин

У нас в Ростове-на-Дону есть федерация Кендо при ДГТУ, обучение насколько знаю бесплатное: http://kendo-rostov.ru. Но вот насчет зрелищности..... если отступиться от традиционных защитных костюмов то получится то же фехтование где простой обыватель не поймет разницы в фехтовании на рапирах, шпагах и саблях, а разница огромная. Кому интересно почитайте книгу "Шутовская рота". А как по мне так сумо намного зрелищнее хотя когда узнал что японцы давно потеряли титул мастеров сумо, сейчас там правят.....вы не поверите...... монголы, просто обалдел.