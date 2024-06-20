Политолог Тарасов: договор РФ и КНДР является ответом на поставки ракет Киеву

Договор о всеобъемлющем партнерстве, подписанный президентом России Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном, - это и есть ответ на угрозы Запада поставить Украине высокоточное оружие и разрешить наносить удары вглубь России.
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