Политолог Тарасов: договор РФ и КНДР является ответом на поставки ракет Киеву

Договор о всеобъемлющем партнерстве, подписанный президентом России Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном, - это и есть ответ на угрозы Запада поставить Украине высокоточное оружие и разрешить наносить удары вглубь России.