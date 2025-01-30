«Ядерный гриб» над Североморском: засекреченная катастрофа 1984 года

База ВМФ в Североморске считалась одним из важнейших стратегических объектов СССР. Поэтому, когда в мае 1984 года жители закрытого города увидели поднимающийся в небо «гриб» от взрыва, они первым делом подумали, что американцы нанесли по ним ядерный удар.