Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Центры возврата мигрантов: ЕС предлагает постсоветским странам повторить сомнительный турецкий опыт

Центры возврата мигрантов: ЕС предлагает постсоветским странам повторить сомнительный турецкий опыт

 Марат НУРГОЖАЕВ  На днях премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила Financial Times, что «коалиция желающих» при поддержке Еврокомиссии может в течение года создать первый вне Европы центр возврата мигрантов.

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