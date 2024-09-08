🤰 В Симферопольском клиническом родильном доме № 2 открыли дополнительный избирательный участок Крымчанки предъявляли документы, удостоверяющие личность, и получали от одного до четырех бюллетеней.
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🤰 В Симферопольском клиническом родильном доме № 2 открыли дополнительный избирательный участок Крымчанки предъявляли документы, удостоверяющие личность, и получали от одного до четырех бюллетеней.