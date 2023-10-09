ФСБ возбудила дело о госизмене в отношении экс-адвоката Ильи Новикова

В отношении бывшего адвоката Ильи Новикова* возбуждено уголовное дело о госизмене, пишет ТАСС.Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ установила, что после начала спецоперации Новиков добровольно уехал из России и вступил в ряды территориальной обороны Украины.