ФСБ возбудила дело о госизмене в отношении экс-адвоката Ильи Новикова

В отношении бывшего адвоката Ильи Новикова* возбуждено уголовное дело о госизмене, пишет ТАСС.Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ установила, что после начала спецоперации Новиков добровольно уехал из России и вступил в ряды территориальной обороны Украины.
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