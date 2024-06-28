Триумвират «новой Антанты» держит Германию за страну «второго сорта»

После очередного сеанса откровенности от крупных западных политиков – на этот раз экс-премьера и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, а до этого – исполнительного директора ВЭФ Клауса Шваба – у официального представителя российского МИД Марии Захаровой возникло вполне обоснованное, давно напрашивавшееся подозрение.