Триумвират «новой Антанты» держит Германию за страну «второго сорта»

После очередного сеанса откровенности от крупных западных политиков – на этот раз экс-премьера и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, а до этого – исполнительного директора ВЭФ Клауса Шваба – у официального представителя российского МИД Марии Захаровой возникло вполне обоснованное, давно напрашивавшееся подозрение.
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