Крымские археологи нашли золотые и серебряные женские украшения в окрестностях Мангупа

Археологи Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН обнаружили золотые и серебряные женские украшения V-VI веков в могильнике Алмалык-дере – крупнейшем ранне-средневековом некрополе Мангупа.
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