Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев (справа), 20 марта 2019 года © Sputnik/РИА "Новости"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики выразил уверенность, что имя первого главы государства Нурсултана Назарбаева никогда не забудут.