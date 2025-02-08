Фейковые данные о приемах начали появляться в медкартах россиян

ТАСС/Владимир Гердо Фейковые данные начали массово появляться в электронных медкартах россиян. Гражданам приписывают несуществующие диагнозы и вносят записи о якобы состоявшихся приемах и оказанных услугах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии