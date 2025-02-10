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Небензя заявил, что миротворцы без мандата ООН станут законными целями для РФ

Небензя заявил, что миротворцы без мандата ООН станут законными целями для РФ

Совет Безопасности ООН должен выдать мандат на развертывание миротворческого контингента на территории Украины, в противном случае вошедшие в него иностранные военнослужащие станут законными целями для РФ.

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