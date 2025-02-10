Небензя заявил, что миротворцы без мандата ООН станут законными целями для РФ

Совет Безопасности ООН должен выдать мандат на развертывание миротворческого контингента на территории Украины, в противном случае вошедшие в него иностранные военнослужащие станут законными целями для РФ.
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