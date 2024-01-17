Роскомнадзор намерен сформировать базу геолокации IP-адресов

Роскомнадзор подготовил проект приказа о создании базы данных геолокации IP-адресов в России. Документ обязывает провайдеров и ресурсы, внесенные в список организаторов распространения информации, передавать государству сведения о связи ip-адреса с местонахождением его владельца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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