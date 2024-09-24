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Секретную химлабораторию сняли на видео жители Новосибирска в подвале многоэтажки

Секретную химлабораторию сняли на видео жители Новосибирска в подвале многоэтажки

На едкий запах химикатов, который разносится по квартирам, жители жалуются уже четыре года.В Новосибирске жители одного из многоквартирных домов пожаловались на химическую лабораторию, которая распространяет по квартирам неприятный запах.

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