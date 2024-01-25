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В Крыму прогнозируют подъем воды в реках

В Крыму прогнозируют подъем воды в реках

В Крыму ожидается повышение уровня рек. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня во второй половине дня и в течение суток 26 января на реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 50 – 100 сантиметров.

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