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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Пятновыводитель своими руками, который удаляет даже ржавчину на одежде

Во все времена для многих хозяюшек актуальна проблема, связанная со стиркой. Никто не застрахован от пятен на одежде, которые могут появиться в любой момент: во время активного отдыха, на вечеринке с друзьями, даже на работе, во время чаепития.

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