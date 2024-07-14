Пятновыводитель своими руками, который удаляет даже ржавчину на одежде

Во все времена для многих хозяюшек актуальна проблема, связанная со стиркой. Никто не застрахован от пятен на одежде, которые могут появиться в любой момент: во время активного отдыха, на вечеринке с друзьями, даже на работе, во время чаепития.
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