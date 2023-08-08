В Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО подполковником Анатолием Матиновым

45-летнего уроженца Чановского района Новосибирской области похоронили в родном селе Блюдчанское.В Чановском районе Новосибирской области проводили в последний путь подполковник Анатолия Матинова, который участвовал в СВО с сентября 2022 года.
45-летнего уроженца Чановского района Новосибирской области похоронили в родном селе Блюдчанское.В Чановском районе Новосибирской области проводили в последний путь подполковник Анатолия Матинова, который участвовал в СВО с сентября 2022 года.
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