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Путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника: «В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание»

Поздравительная телеграмма от президента России опубликована на сайте Кремля. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем физкультурника.

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