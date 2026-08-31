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Царьград

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Багаутдинов объяснил, в чем причина болей между лопатками

Багаутдинов объяснил, в чем причина болей между лопатками

Невролог Рустам Багаутдинов рассказал о причинах болей между лопатками, связанных с перенапряжением мышц из-за длительной работы за компьютером или сна на животе.

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