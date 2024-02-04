ЦОД стал крупнейшим в Европе напечатанным объектом. Он сделан с помощью 3D-принтера

Самым крупным в Европе объектом, напечатанным на 3D-принтере, стал немецкий дата-центр Baufeld 5 на юге Германии — и это первый напечатанный ЦОДКорпорация Kraus Group передала оператору ЦОД и облачных сервисов Heidelberg IT Management дата-центр Baufeld 5 площадью около 600 квадратных метров, расположенный в городе Гейдельберг земли Баден-Вюртемберг.